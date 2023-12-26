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Эксперт считает, что ИИ кардинально изменит мировую экономику

Венчурный инвестор Винод Хосла прогнозирует дефляцию из-за ИИ в ближайшие 25 лет

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Depositphotos

Один из первых инвесторов компании OpenAI (владельца популярного чат-бота на основе нейросети ChatGPT — прим.«Газеты.Ru») миллиардер Винод Хосла считает, что искусственный интеллект кардинально изменит мировую экономику. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter)

По его словам, ИИ приведет к «огромной дефляции в течение 25 лет».

«Капитала какое-то время должно быть недостаточно, текущие показатели ВВП и экономики будут менее актуальными, но товаров и услуг должно быть в большом изобилии. Ключевой вопрос — каковы правильные меры и правильные вопросы», — написал Хосла.

В 2019 году его венчурный фонд инвестировал в OpenAI $50 млн — это была крупнейшая инвестиция за 15-летнюю историю компании. Хосла часто говорит о возможностях и рисках ИИ. Ранее он прогнозировал, что через 10 лет ИИ заменит до 80% рабочих мест.

По мнению инвестора, через 25 лет человечество получит доступ к бесплатной медицине и профессиональным услугам благодаря человекоподобным роботам. В то же время он считает, что ИИ не представляет глобальной угрозы в отличие от Китая.

До этого стало известно, кому принадлежат авторские права на созданные нейросетями картинки.

Ранее искусственный интеллект Сбера стал доступен всем желающим.

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