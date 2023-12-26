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Стоимость нефти приблизилась к рекодным значениям декабря

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $81 впервые с 4 декабря

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Christian Hartmann/Reuters

Стоимость нефти сорта Brent превысила $81 за баррель впервые с 4 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE.

По состоянию на 17:16 стоимость нефти с поставкой в феврале достигла отметки в $81,25(+2,15%), но к 17:26 откатилась к отметкам в $81,06. Стоимость WTI на Чикагской товарно-сырьевой бирже в это же время подскочила до $75,41 (+2,52%).

На прошлой неделе Brent вырос на 3%, что стало максимальным ростом за два месяца. Поддержку ценам оказывает ряд инцидентов в Красном море на этой неделе. Во вторник ВМС Великобритании сообщили о двух происшествиях с судами, которые, однако, не пострадали, пишет издание Bloomberg.

Несмотря на то, что датская компания Maersk возобновляет использование этого маршрута, многие перевозчики продолжают избегать Красного моря выбирая более длинные маршруты.

По мнению аналитиков S&P Global Market Intelligence, «цепочки поставок энергоносителей столкнутся с очередным раундом потрясений», поскольку атаки в Красном море приведут к косвенным последствиям. «Альтернативные маршруты скомпрометированы либо практически, либо экономически», поскольку транзит через мыс Доброй Надежды увеличивает время в пути как минимум на 10 дней.

Атаки в Ираке, нанесенные США по иранским объектам в ответ на обстрел американского персонала боевиками, также повышают геополитические риски в регионе. Эксперты опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС может перерасти в масштабные боевые действия.

Несмотря на недавний рост, с начала года цены на нефть снизились примерно на 8% из-за опасений, что предложение превысит спрос в 2023 году, подсчитало издание.

На прошлой неделе Ангола вышла из ОПЕК, что усилило сомнения в сплоченности картеля, однако остальные участники подтвердили приверженность сокращению добычи.

Ранее глава РФПИ Дмитриев рассказал, сколько денег заработала Россия на сделке с ОПЕК.

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