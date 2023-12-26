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ФАС отчиталась о снижении стоимости лекарств

ФАС добилась в 2023 году снижения цен на 252 препарата из списка жизненно важных

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала снижение цен на 252 лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших в 2023 году. Об этом сообщается в Telegram-канале ФАС.

По данным ведомства, снизить цены удалось благодаря проводимому ФАС экономическому анализу предельных отпускных цен с учетом стоимости препаратов в других странах.

«Цены на лекарства снизились за счет приведения их в соответствие с ценами в референтных странах, а также выхода на рынок новых дженериков», — отметили в ведомстве.

В ФАС полагают, что снижение цен обеспечит равные условия обращения лекарств, повысит их доступность для населения, а также принесет экономию средств граждан и бюджета.

До этого служба добивалась снижения цен на социально значимые препараты, входящие в перечень ЖНВЛП. В частности, в конце марта 2022 года антимонопольная служба заявила о снижении стоимости более 100 наименований лекарств, в том числе от диабета, гипертонии и ВИЧ.

20 декабря стало известно, что ФАС раскрыла картель на поставку социально значимых продуктов.

Ранее ФАС возбудила новые дела против производителей яиц.

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