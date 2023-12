Стало известно, когда экономика Китая обойдет американскую экономику

Global Look Press

Китай может выйти на первое место в мире по объемам ВВП, обогнав американскую экономику, не ранее 2037 года. Такой прогноз представил британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), передает The Telegraph.

Центр ухудшил прогноз по сравнению с предыдущим годом — тогда ожидалось, что экономика Китая станет лидирующей в 2036 году. Перспективы роста стала хуже из-за кризиса в сфере недвижимости в КНР и медленного восстановления после пандемии COVID-19. В 2021 году аналитики ожидали, что Китайская народная республика обгонит Соединенные Штаты по объему ВВП в 2030 году.

Специалисты CEBR считают, что быстрорастущие азиатские государства, такие как Индонезия и Вьетнам, будут продолжать увеличивать долю в мировой экономике до 2050 года. Это связано с тем, что рост экономики замедляется в связи со старением населения и ростом долгов в экономиках западных стран. В долгосрочной перспективе, по мнению исследователей, Соединенные Штаты снова обгонят Китай — это произойдет в 2050-х годах.

К 2080 году, считают исследователи, крупнейшей экономикой мира станет Индия. Прогнозируемое положение дел будет иметь последствия для геополитики, так как потенциально появятся три сверхдержавы вместо двух нынешней.

До этого китайское агентство Xinhua сообщало, что китайская экономика в 2024 году скорее столкнется с более благоприятными условиями и возможностями, нежели с вызовами, заявили представители Центральной комиссии КПК по финансовым и экономическим вопросам.

Ранее китайским экономистам запретили говорить о проблемах.