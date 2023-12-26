В России появится индекс для измерения финграмотности населения

Минфин и ЦБ РФ приступают к разработке индекса развития финансовой грамотности населения. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Пилотное тестирование индекса запланировано на первую половину 2024 года. Как отмечают в ведомстве, индекс станет одним из ключевых показателей реализации стратегии повышения финансовой грамотности граждан до 2030 года.

При расчете нового индикатора будут учитываться навыки россиян по управлению личными финансами, осознанность при принятии финансовых решений, а также готовность минимизировать риски. Кроме того, индекс будет отражать уровень долговой нагрузки граждан, их участие в накопительных программах и приобретении страховых услуг.

«При пилотном замере будут учтены умение граждан управлять личными финансами, осознанность в принятии финансовых решений и сопутствующих рисков, а также проактивная позиция в отношении своего финансового поведения», — пояснили в Минфине.

Помимо нового индекса, для оценки прогресса в повышении финграмотности будут использоваться другие показатели. В их числе — индекс уровня знаний россиян о личных финансах, степень внедрения этой тематики в региональные образовательные программы, а также развитость инфраструктуры для просвещения граждан по финансовым вопросам.

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