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Эксперт предрек обвал спроса на новое жилье в 2024 году

ДОМ.РФ: спрос на новостройки упадет в 2024 году из-за высоких ставок по ипотеке

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Андрей Попов/РИА «Новости»

В 2024 году спрос на новостройки в России может упасть на 20-30%. Об этом сообщает с РБК со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

По его словам, одна из главных причин — высокие ставки по ипотеке на фоне ключевой ставки ЦБ в 16%. В первом полугодии ожидается ее снижение, что поддержит рынок. Также поддержать спрос сможет продление семейной ипотеки.

Эксперты полагают, что активность покупателей упадет из-за ужесточения ипотечных условий. При этом в первом полугодии 2024 года ситуация может оставаться стабильной из-за стремления граждан успеть воспользоваться льготами.

По оценкам, в целом спрос на новостройки снизится на 10-20%. На отдельные объекты, например на окраинах, он может упасть на 50%. Если льготную ипотеку сохранят, спрос останется на прежнем уровне.

Эксперты расходятся в прогнозах относительно цен на новостройки. Одни ожидают роста в пределах инфляции, другие — возможных краткосрочных колебаний. Снижение цен маловероятно, скорее всего, застройщики будут использовать акции и скидки.

Накануне стало известно, насколько подорожала ипотека в РФ.

Ранее в ЦБ рассказали о будущем льготной ипотеки.

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