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Экономист раскрыл, на что россияне будут тратить деньги в 2024 году

Экономист Зубец: в 2024 году россияне больше будут тратить деньги на туризм

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Shutterstock/FOTODOM

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в эфире «Радио 1» прокомментировал результаты исследования аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах», согласно которым в 2023 году доля расходов россиян на образование и питание вне дома сократились в два раза.

По словам эксперта, расходы граждан РФ на заведения общепита могли сократиться, но незначительно. Что касается образования, интерес к нему мог упасть из-за дефицита кадров на рынке труда, однако траты на эту категорию в два раза снизиться не могли, подчеркнул Зубец.

В 2024 году, продолжил он, россияне будут больше тратить денег на досуг, в том числе, на путешествия.

«В следующем году я думаю, что доля расходов на питание продолжит сокращаться, увеличатся доля расходов на культуру и досуг, в том числе на туристические поездки, — их станет больше. Расходы на питание вне дома останутся на прежнем уровне, несколько сократится доля расходов на ЖКХ и на жилье», — отметил экономист.

Он добавил, что рост доходов населения в 2024 году будет опережать рост стоимости ЖКХ.

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах», расходы на продукты питания заняли наибольшую долю в структуре семейного или личного бюджета россиян в 2023 году, как и в 2022-м. В среднем они составили 31% от всех ежемесячных трат.

На втором месте по расходам оказалась покупка одежды и обуви: в среднем на это тратилось 15% семейного бюджета. Третье место занимают платежи за ЖКХ и/или аренду жилья, а также транспортные расходы: 11% ежемесячных трат среднего россиянина. Далее по нисходящей следуют расходы на медицину (9%), культуру (8%) и образование (также 8%).

Ранее опрос показал, какие профессии будут наиболее востребованными в 2024 году.

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