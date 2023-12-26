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Силуанов анонсировал пополнение ФНБ

Силуанов рассказал о планах пополнить ФНБ на 1 трлн рублей в 2023 году

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Фонд национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2023 года будет пополнен на 1 трлн рублей. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Силуанова, из ФНБ в текущем году для сбалансированности бюджета будет направлено 2,9 трлн рублей. В итоге к концу 2023 года размер ФНБ составит 12 трлн рублей, из которых 4,7 трлн рублей будут ликвидными средствами.

Глава Минфина отметил, что 1 трлн рублей для пополнения уже поступил в ФНБ, а оставшаяся часть планируется к зачислению в декабре текущего года и в начале 2024-го.

По прогнозу Минфина, в 2024 году ФНБ пополнится примерно на 500 млрд рублей. В последующие два года ожидается ежегодное пополнение фонда на 1,8 трлн рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета.

Из средств ФНБ в 2024 году для сбалансированности бюджета планируется направить 1,3 трлн рублей.

До этого Силуанов раскрыл размер финансовых резервов России.

Ранее Минфин раскрыл размер дефицита бюджета России в январе – ноябре.

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