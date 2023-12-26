Кабмин стимулирует регионы к введению тарифов на электричество

Правительство России утвердило новый порядок определения предельной величины перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 января 2024 года регионы должны будут перейти на дифференцированный тариф для населения, если захотят увеличить платеж бизнеса за снижение стоимости электроэнергии для граждан.

Как пояснили в Федеральной антимонопольной службе, постановление предусматривает индексацию предельной величины перекрестного субсидирования в тех регионах, которые уже установили социальную норму потребления электроэнергии или дифференцированный тариф для населения. Эта мера позволит исключить из тарифов для бизнеса перекрестное субсидирование, формируемое за счет «серого» майнинга.

Также снижение перекрестного субсидирования частично снимет нагрузку с коммерческих предприятий и бюджетных организаций. Дифференцированные тарифы для граждан будут устанавливаться с учетом ограничения роста платежей населения. ФАС будет мониторить ситуацию в регионах на предмет превышения допустимого перекрестного субсидирования.

Изменения будут применяться к тарифам на электроэнергию с 1 января 2024 года. Уровень тарифов, как и прежде, будет пересматриваться два раза в год — 1 января и 1 июля.

В Минэнерго отмечали, что повышение тарифов при введении дифференциации коснется только потребителей, использующих электроэнергию для майнинга и в коммерческих целях. Решение о дифференциации тарифов принимает регион с учетом последствий для социально уязвимых групп.

В настоящее время дифференцированные тарифы действуют в семи регионах России. По данным ФАС, они позволяют обеспечить потребности домохозяйств без дополнительных расходов граждан.

До этого в РФ зафиксировали снижение экспорта электроэнергию.

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