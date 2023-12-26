Цифровые карты Сбера можно украсить символом 2024 года

Сбер запустил новогодний диджитал-дизайн карт банка «Год дракона by Kandinsky», посвященный символу наступающего 2024 года и предложил клиентам обновить цифровой дизайн дебетовых и кредитных карт в приложении СберБанк Онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Для того, чтобы украсить зелеными драконами СберКарту в СберБанк Онлайн и в SberPay NFC, надо выбрать в приложении банка картинку из серии «Год дракона by Kandinsky», и она мгновенно появится на цифровой версии его дебетовой или кредитной СберКарты.

Директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев уточнил, что все дизайны разработаны с помощью нейросети Kandinsky.

«Картинки яркие, красочные, сказочные и дарят позитивные эмоции! Выбирайте у себя в приложении СберБанк Онлайн любой понравившийся арт и украшайте им свои карты», — призвал пользователей топ-менеджер компании.