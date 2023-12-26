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Южная Корея ограничит поставки в Россию еще почти 700 видов товаров

Южная Корея ограничит поставки в Россию и Белоруссию 682 видов товаров

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Depositphotos

Южная Корея внесет в ограничительный список еще 682 вида экспортных товаров для поставок в Россию и Белоруссию. Об этом сообщается на сайте министерства торговли, промышленности и энергетики республики, передает ТАСС.

Ограничительные меры начнут действовать с начала 2024 года после прохождения административных процедур внутри страны. Запреты будут действовать в том числе в отношении тяжелого строительного оборудования, батарей с возможностью зарядки, компонентов для авиационной техники, а также легковых автомобилей.

В результате список экспортного контроля увеличится до 1 159 видов товаров.

В качестве причин расширения ограничений указывается «высокая вероятность» использования этих предметов в военных целях. При этом Сеул намерен выдавать индивидуальные разрешения после проверок и при соблюдении ряда условий.

Введенные Республикой Кореей меры похожи на те, что перечислены в 12-ом пакете санкций Евросоюза. Документ с перечнем товаров официально опубликовали 18 декабря.

В ноябре Москва вышла из соглашения с Токио о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия.

Ранее в Союзном государстве оценили последствия санкций на АПК.

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