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Большинство россиян считают, что инфляция превышает официальные показатели

ТАСС: 50% россиян пытаются оценить уровень инфляции самостоятельно

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Большинство россиян считают, что уровень инфляции в стране превышает официальные показатели. Об этом сообщает еТАСС со ссылкой на данные опроса финансового маркетплейса.

Такого мнения придерживаются 66% опрошенных. Несмотря на это, треть (34%) опрошенных считают, что за последнее время цены выросли незначительно.

При этом 45% опрошенных регулярно пытаются самостоятельно рассчитать инфляцию, сравнивая цены на товары из своей потребительской корзины с ценами в предыдущие месяцы. Остальные 55% отмечают, что на продукты теперь уходит более высокая доля от заработной платы.

«Официальные данные вызывают непрекращающиеся споры у населения. В этом нет ничего подозрительного: официальные значения отображают «среднее по палате», а потребительская корзина конкретного человека может значительно отличаться от набора популярных, по представлению Росстата, продуктов и услуг», — с таким комментарием выступил директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

В опросе участвовали 3 тыс. совершеннолетних россиян в возрасте до 60 лет.

До этого в России подорожали автомобили с пробегом.

Ранее в Росстате сообщили о снижении недельной инфляции в РФ до 0,18%.

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