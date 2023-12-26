Россияне стали меньше доверять отзывам в интернете

За последние два года россияне стали реже доверять отзывам в интернете — доля делающих так граждан сократилась с 81 до 72%. Об этом свидетельствует совместное исследование Wildberries и Аналитического центра НАФИ, передает ТАСС.

Отмечается, что отзывы остаются востребованными и пользуются высоким вниманием. Их всегда читают 83% покупателей, периодически — 16%. При этом с 2021 года доля покупателей, оставивших отзыв о покупке, увеличилась с 35 до 80%.

Причиной снижения доверия к отзывам называют бум неотличимых от настоящих фейковых отзывов. По мнению клиентов маркетплейсов, от половины и выше отзывов являются фейковыми.

По данным опроса, россияне стали чаще оставлять позитивные отзывы, причем число оставляющих только такие отзывы выросло на 10%, а только отрицательные — упало на 4%.

В опросе приняли 1,6 тыс. совершеннолетних россиян из всех регионов РФ, совершающих покупки в интернете.

До этого житель Костромы заплатил 1 млн рублей за несуществующую машину, поверив отзывам в интернете.

Ранее стало известно, что крупнейшие российские маркетплейсы создадут Ассоциацию цифровых платформ.