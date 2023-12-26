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В Абхазии возникли проблемы с поставками нефтепродуктов из России

В Абхазии возникли проблемы с поставками российского топлива

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Мария Девахина/РИА Новости

В Абхазии возникли проблемы с поставками нефтепродуктов из России, сообщает ТАСС.

Компания «АЗиД», являющаяся крупнейшим импортером нефтепродуктов в Абхазию, заявила, что из-за ограничения поставок приостанавливается отпуск некоторых видов топлива на принадлежащих ей заправках.

В абхазском министерстве экономики объяснили сложившуюся в республике ситуацию тем, что российские власти предоставлении «Роснефти» и ее дочерним компаниям на шесть месяцев исключительное право на вывоз топлива из России в Абхазию и Южную Осетию. Поэтому абхазские поставщики, раньше приобретавшие нефтепродукты у «Лукойла», «Газпрома», «Татнефти», у трейдеров, сейчас могут покупать только у «Роснефти» или у ее дочерних компаний.

В настоящее время министерство экономики Абхазии ведет переговоры о решении вопроса о поставке топлива по уже оплаченным контрактам. В министерстве заявили, что в республике имеется достаточное количество запасов нефтепродуктов, поэтому топливного кризиса не будет.

Ранее сообщалось, что в России в 11 раз вырос спрос на туры в Абхазию.

Ранее ФАС возбудила дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за накруток цен на топливо.

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