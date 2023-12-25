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Путин заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%

Путин: ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%, в других странах ЕАЭС будет рост

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что (валовый внутренний продукт) ВВП России по итогам 2023 года прибавит 3,5%, а также рост будет наблюдаться и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он сообщил в ходе Высшего Евразийского экономического совета в широком составе, передает ТАСС.

«В текущем году во всех странах — членах объединения фиксируется стабильный рост экономики. Так, у нас в России за первые 3 квартала ВВП прибавил 3%, а по итогам года ожидается 3,5%», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что сотрудничество в ЕАЭС продвигается успешно, динамично, раскрывает экономический потенциал стран объединения. Взаимодействие стран происходит на основе общей выгоды, с учетом интересов всех стран.

14 декабря Путин заявил, что государственный внешний долг сократился с $46 млрд до $32 млрд. По данным ЦБ России, уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам второго квартала этого года впервые упал ниже 15%. Данный показатель последние несколько лет стабильно снижается. В 2020 году он составлял 31%, в конце 2021 года — 26,2%, в 2022-м — 16,6%. По данным расчетов регулятора, во втором квартале 2023 года уровень займа снизился и достиг показателя 14,96%.

Ранее Путин сообщил о незначительном снижении объема ВВП ЕАЭС, несмотря на кризис в торговле.

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