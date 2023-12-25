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Путин рассказал о доле нацвалют в ЕАЭС

Путин: доля нацвалют в торговле внутри ЕАЭС превысила 90% и будет дальше расти

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что доля национальных валют в торговле внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) превысила 90%. Об этом сообщает ТАСС.

«Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах (между странами ЕАЭС, — «Газета.Ru») превысила 90%» — заявил Путин.

По его словам, этот показатель продолжит расти.

Также президент России Владимир Путин заявил, что все члены совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласились утвердить программный документ — итоговую декларацию. Он отметил, что в документе предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия.

Кроме того, Путин пожелал Армении успехов в председательстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отметив, что РФ готова помочь.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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