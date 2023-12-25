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Путин рассказал о росте взаимной торговли в ЕАЭС

Путин: объем взаимной торговли в ЕАЭС за 10 лет вырос вдвое

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Росконгресс

Сотрудничество в ЕАЭС продвигается успешно, раскрывает экономический потенциал стран объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Евразийский союз действует уже скоро как 10 лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 трлн долларов», — сказал Путин.

Путин отметил, сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно и динамично. Взаимодействие стран происходит на основе общей выгоды, с учетом интересов всех стран.

Подписание в конце декабря соглашения ЕАЭС и Ирана о свободной торговле создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия. Тогда Путина заявил, что это решение «создаст дополнительные возможности для расширения нашего взаимодействия». В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

До этого Путин заявил, что упрочнение финансового суверенитета поможет гармонизировать рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее Путин сообщил о незначительном снижении объема ВВП ЕАЭС, несмотря на кризис в торговле.

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