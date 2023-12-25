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Стало известно, когда начнутся поставки свинины в РФ из КНР

Россельхознадзор: поставки свинины из РФ в КНР могут начаться в январе

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Александр Гальперин/РИА Новости

В Россельхознадзоре сообщили, что поставки свинины из Китая в Россию могут начаться в январе следующего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Стороны также успешно завершили процедуру согласования протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в Китай, и проекта экспортного сертификата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанный протокол был подписан 19 декабря 2023 года в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Начало поставок китайской свинины, согласно договоренностям, должно начаться через месяц после подписания договора.

Ранее сообщалось о начале поставок куриных яиц в РФ из Азербайджана. До этого Мосстат рассказал о ситуации с ценами на яйца в Москве и Подмосковье. Там уточнили, что цены на яйца в Москве увеличились на 14,7% в годовом выражении в ноябре, а в Подмосковье — на 28,5% против 40,3% в среднем по стране.

Ранее стало известно, что за три года в РФ закрылась каждая десятая компания по производству яиц и птицы.

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