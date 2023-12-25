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ЦБ зафиксировал рост средней ставки в России

ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в РФ достигла 14,52%

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в крупнейших банках РФ выросла на 0,52 процентных пункта до 14,52%. Об этом сообщает ЦБ РФ.

Как следует из материалов регулятора, показатель рассчитывается по 10 банкам, привлекающим наибольший объем депозитов физлиц. После повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5% в июле средняя максимальная ставка по вкладам стала расти. С тех пор она почти непрерывно увеличивалась, за исключением начала октября.

Наиболее быстрый рост наблюдался в период повышения ключевой ставки ЦБ. В ноябре темпы замедлились, а в конце месяца показатель остановился на отметке 13,64%. Однако в декабре средняя максимальная ставка по вкладам вернулась к росту, достигнув 14% в начале месяца и 14,52% во второй декаде декабря.

Исторический максимум показателя был зафиксирован в марте 2022 года на уровне 20,51%. Минимальное значение отмечалось в октябре 2020-го и составило 4,33%.

До этого стало известно, что ЦБ с начала года не лишил лицензии не один российский банк.

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