Путин наделил ЦБ новыми полномочиями

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий ЦБ вводить временные ограничения для участников финансового рынка. Об этом сообщает ТАССТАСС.

Согласно документу, в случае угрозы стабильности Центробанк может на срок до 6 месяцев запретить отдельным участникам совершать определенные сделки и операции. Также регулятор сможет полностью запретить все сделки конкретного вида для всех игроков рынка.

Кроме того, ЦБ получит право потребовать от центрального контрагента изменить расчеты по обязательствам участника клиринга. Это также возможно в случае угроз для стабильности.

Поправки вводятся в закон «Об организованных торгах». Они направлены на защиту финансового рынка России.

До этого ЦБ предостерег россиян от инвестиций в квазироссийские бумаги, поскольку при процедуре редомициляции акции данных компаний

подвержены риску высокой волатильности из-за высокого предложения.

В конце сентября регулятор сообщил, что зафиксировал сотни случаев необоснованного взлета цены акций.

Ранее в Банке России оценили «банкротство» СПБ Биржи.