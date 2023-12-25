В Кремле прокомментировали ситуацию с проектом «Арктик СПГ»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию с проектом «Арктик СПГ», так как это коммерческий проект и нужно обратиться в компанию. Об этом он рассказал журналистам.

По его словам, в Кремле вряд ли могут что-ли говорить от лица коммерческого проекта, тем более международного. Он подчеркнул, что за комментариями следует обратиться в компанию.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, каким образом повлияет приостановка финансирования проекта на его реализации.

До этого стало известно, что иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ-2» объявили форс-мажор по участию в проекте из-за санкций США.

Китайские компании CNOOC и CNPC, а также японские партнеры уже запросили у властей США возможность исключить контракты на СПГ из-под санкций. Пока же «Арктик СПГ-2» придется продавать газ на спотовом рынке.

В проекте могут возникнуть проблемы с финансированием. Ранее сообщалось о росте стоимости на 17%, до $25 млрд. Теперь эти расходы лягут на «Новатэк». Кроме того, отказ от контрактов угрожает дефолтом по внешним кредитам на €9,5 млрд, пишет издание.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.