Аналитик объяснил, почему доллар и евро снова выросли

Рост курса доллара и евро обусловлен оттоком американских денежных единиц из России и нежеланием крупных компаний, занимающихся экспортом, ввозить в страну валюту. Такое мнение в эфире «Радио 1» озвучил руководитель центра экономических стратегий Дмитрий Заворотный. При этом, по его словам, попытка заставить экспортеров продавать валюту не привела к долгосрочным результатам.

«Приток валюты фактически оказался меньше, чем было указано в данных регулятора. Такая корректировка в будущем может отразиться на курсе. Также здесь могли подключиться спекулянты, которые увидели ошибки ЦБ, и, видимо, начали играть против рубля на фоне всех проблем», — предположил эксперт.

Он допустил, что доллар может приблизиться к отметке в 100 рублей.

25 декабря курс евро поднялся выше отметки в 102 рубля во время утренних торгов на Московской бирже. Как сообщает РИА Новости, в последний раз на таком уровне европейская валюта торговалась 20 октября.

По состоянию на 11:13 мск стоимость евро достигла 102,11 рубля (+0,36%). Уже к 11:16 курс европейской денежной единицы снизился до 101,99 рубля. Параллельно незначительно подросла стоимость доллара — до 92,07 рубля (+0,07%), и юаня — до 12,841 рубля (+0,02%).

Ранее в Центробанке допустили приближение доли продаж валютной выручки к 100%.