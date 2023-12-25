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Власти заявили о втором шансе для российского автопрома

Глава Минпромторга Мантуров заявил о втором шансе для российского автопрома

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Александр Астафьев/РИА Новости

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российская автомобильная промышленность получила второй шанс и в этот раз им точно воспользуется. Об этом сообщает РИА Новости.

Мантуров уточнил, что имеет в виду совместное производство с китайскими компаниями. Он добавил, что китайская автомобильная индустрия сейчас является одной из ведущих в мире, а китайские партнеры ведут себя корректно.

«Воссоздать количество и сконцентрироваться на компонентном производстве — это обязательный этап, который, как нам казалось, мы реализовали с нашими западными коллегами», — пояснил Мантуров.

До этого аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что средняя цена подержанного легкового автомобиля в России в декабре 2023 года достигла 1,63 млн рублей.

По сравнению с ноябрем текущего года автомобили с пробегом подорожали в среднем на 2,6% или на 41,7 тыс. рублей. Если сравнивать декабрьский результат с тем, что был в последний месяц 2022 года, то машины на вторичном рынке подорожали в среднем на 22,7% или на 300,3 тыс. рублей.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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