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Всемирный банк передал Украине $1,3 млрд

Минфин Украины сообщил, что Всемирный банк передал стране $1,3 млрд

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Wikimedia Commons

Всемирный банк передал Украине более $1,3 млрд в рамках проекта организации на частичную компенсацию расходов бюджета страны. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина Украины.

Эти средства, в частности, будет направлены на пенсионные выплаты и выплаты работникам государственной службы по чрезвычайным ситуациям, при этом они не могут быть направлены на сферы, связанные с безопасностью и обороной.

Финансирование состоит из ссуды Всемирного банка в размере $1,086 млрд под гарантии правительства Японии, а также грантов от Норвегии на $190 млн, США — $50 млн и $20 млн от Швейцарии.

20 декабря Минфин Украины сообщил, что Евросоюз направил стране €150 млн на восстановление страны.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) отдают приоритет Украине в ущерб другим.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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