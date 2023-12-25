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Сбер получил награду за вклад в создание экспозиции на форуме «Россия»

Кириенко вручил премию павильону Сбера на выставке «Россия»

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Пресс-служба Сбера

Павильону Сбера на ВДНХ вручили премию за вклад в создание уникальной экспозиции на международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что награду вручил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

Экспозиция Сбера на ВДНХ демонстрирует, как продукты и сервисы Сбера улучшают жизнь своих клиентов и всей страны в целом на протяжении нескольких десятилетий.

Как уточнили в банке, выставка состоит из 10 залов, каждый из которых посвящен определенной тематике. Там гости смогут познакомиться с историческим и современным офисом, сервисами Сбера для дома и здоровья, принять участие интерактивных активностях, а также посетить лекции.

Кроме того, все инсталляции павильона построены по принципу мультисенсорности: они воздействуют на разные органы чувств посетителей выставки. Один из ключевых элементов — phygital (physical + digital), тесная интеграция физического и цифрового мира для максимально захватывающего опыта.

Отмечается, что весь мультимедийный контент павильона создан с помощью технологий искусственного интеллекта Сбера — сервиса GigaChat, нейросети Kandinsky и других.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» продлится на территории ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Это первое событие такого масштаба со времен СССР. В павильонах выставки проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, образовательные проекты.

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