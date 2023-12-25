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Аналитик спрогнозировал повышенную волатильность рубля с 25 по 29 декабря

Аналитик Тимошенко: возможна повышенная волатильность рубля с 25 по 29 декабря

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РИА «Новости»

В преддверии новогодних праздников возможна повышенная волатильность российской валюты. Об этом в интервью РИАМО сообщил CFA, директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко. По его словам, в качестве поддержки российской денежной единицы выступает подготовка экспортеров к налоговым выплатам. При этом со стартом туристического сезона, традиционно растет спрос на иностранную валюту, сдерживая укрепление рубля.

«На неглубоком рынке в преддверии новогодних праздников любые более-менее значимые по объемам сделки могут достаточно заметно двинуть рынок. Однако российская валюта, даже при краткосрочных колебаниях, в целом продолжит тяготеть к уровням 90 рублей за доллар», — отметил Тимошенко.

Он добавил, что наметившийся рост нефтяных котировок, сменился снижением стоимости углеводородов, что добавляет волатильности рублю.

25 декабря курс евро поднялся выше отметки в 102 рубля во время утренних торгов на Московской бирже. Как пишет РИА Новости, в последний раз на таком уровне евро торговался 20 октября.

По состоянию на 11:13 мск стоимость евро достигла 102,11 рубля (+0,36%). Уже к 11:16 курс европейской валюты снизился до 101,99 рубля. Параллельно незначительно подросла стоимость доллара — до 92,07 рубля (+0,07%), и юаня — до 12,841 рубля (+0,02%).

Ранее аналитик предупредил о возможном ослаблении рубля во втором квартале.

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