Стало известно, насколько подорожала ипотека в РФ

Размер накоплений, необходимый для получения льготной ипотеки в России, с 2020 года вырос в 4 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные кредитного агентства АКРА.

По данным АКРА, если в 2020 году достаточно было иметь 15% от стоимости жилья, то сейчас в среднем по стране нужно 50-60% в ценах 2020 года. В Москве — 40-50%. Причина — резкий рост цен на недвижимость на фоне запуска массовых программ льготного кредитования. С момента их введения стоимость «квадрата» выросла на 88% по России и на 52% по Москве.

В итоге основными бенефициарами льготной ипотеки стали банки, застройщики и инвесторы. А ее социальная эффективность для населения снизилась, констатируют в АКРА. При этом, несмотря на рост ставок, 2023 год может стать рекордным по объему выданных ипотечных кредитов. Только за 10 месяцев он увеличился на 25% — до 3,5 трлн рублей.

Эксперты АКРА считают, что после ужесточения условий льготных программ при снижении ключевой ставки ЦБ вторичное жилье восстановит популярность. А рост доступности обеспечат социальное жилье и развитие арендного рынка.

До этого стало известно, что в России могут ввести специальную региональную ипотеку.

Ранее в ЦБ рассказали о будущем льготной ипотеки.