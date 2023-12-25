Курс евро превысил 102 рубля

Курс евро поднялся выше отметки в 102 рубля во время утренних торгов на Московской бирже. Как пишет РИА Новости, в последний раз на таком уровне евро торговался 20 октября.

По состоянию на 11:13 мск стоимость евро достигла 102,11 рубля (+0,36%). Уже к 11:16 курс европейской валюты снизился до 101,99 рубля. Параллельно незначительно подросла стоимость доллара — до 92,07 рубля (+0,07%), и юаня — до 12,841 рубля (+0,02%).

До этого независимый финансовый аналитик Константин Церазов рассказал «Газете.Ru», что в первом квартале 2024 года курс рубля к доллару, евро и юаню, вероятно, продолжит колебаться в широких диапазонах 88-95, 97-105 и 12,25-13,25 соответственно.

При этом эксперт полагает, что во втором квартале может начаться новая волна ослабления российской валюты, если в апреле не будет продлен срок действия указа об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами.

Ранее в Центробанке допустили приближение доли продаж валютной выручки к 100%.