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В России могут ввести специальную региональную ипотеку

Набиуллина: в Госдуме обсуждают введение специальной региональной ипотеки

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Российские власти обсуждают введение специальной региональной ипотеки. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью изданию РБК.

«Региональная ипотека, да, обсуждается», — сказал она, ответив, что в Госдуме создана специальная рабочая группа, в которой представители ЦБ принимают участие.

Настройка ипотечных ставок в зависимости от региона оформления кредита, считает она, может быть необходима в условиях дисбаланса в сфере жилищного строительства.

Как рассказала глава ЦБ, в России есть проблема, что в ряде регионов происходит застой на жилищном рынке. Поэтому должны быть инструменты, которые позволяют людям вне зависимости от того, где они живут, решать жилищные проблемы, подчеркнула она.

Пока рано говорить о конкретных регионах, где может быть введена региональная ипотека, и об уровне ставок по ней, добавила Набиуллина.

В декабре первый взнос по льготной ипотеке при покупке жилья в новостройках вырос до 30%.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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