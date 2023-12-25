В Крыму назвали сумму проданного за год имущества сторонников Украины

Республика Крым в 2023 году выручила около 2,3 млрд руб. от продажи национализированной недвижимости, которая раньше принадлежала сторонникам властей Украины. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

«В этом году мы получили 2,3 млрд руб. от продажи национализированных объектов», — сказал Аксенов, отметив, что в следующем году сумма от продажи подобных объектов будет увеличена.

При этом глава Крыма подчеркнул, что руководство региона подходит к решениям о национализации максимально справедливо, беря в расчет все действия и слова бывших владельцев.

В начале декабря сообщалось, что бюджет республики Крым в этом году получил 1,86 млрд руб. от продажи 25 национализированных объектов имущества бизнесменов, связанных с киевской властью.

До этого глава парламента Крыма заявил, что украинские олигархи скрывают активы на полуострове.

Ранее власти Крыма сообщили, что планируют национализировать недвижимость певицы Софии Ротару.