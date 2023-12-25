Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму назвали сумму проданного за год имущества сторонников Украины

Аксенов: Крым за год продал национализированное имущество на 2,3 млрд рублей

close
100%
Макс Ветров/РИА Новости

Республика Крым в 2023 году выручила около 2,3 млрд руб. от продажи национализированной недвижимости, которая раньше принадлежала сторонникам властей Украины. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

«В этом году мы получили 2,3 млрд руб. от продажи национализированных объектов», — сказал Аксенов, отметив, что в следующем году сумма от продажи подобных объектов будет увеличена.

При этом глава Крыма подчеркнул, что руководство региона подходит к решениям о национализации максимально справедливо, беря в расчет все действия и слова бывших владельцев.

В начале декабря сообщалось, что бюджет республики Крым в этом году получил 1,86 млрд руб. от продажи 25 национализированных объектов имущества бизнесменов, связанных с киевской властью.

До этого глава парламента Крыма заявил, что украинские олигархи скрывают активы на полуострове.

Ранее власти Крыма сообщили, что планируют национализировать недвижимость певицы Софии Ротару.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами