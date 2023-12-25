Экспортеры стали избегать сделок с Индией в рупиях

Поставщики нефти отказываются принимать оплату от Индии в национальной валюте — рупиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад миннефти и природного газа Индии, представленный в парламенте страны.

По данным ведомства, большинство экспортеров избегают сделок в рупиях. Они опасаются трудностей с репатриацией средств и высоких издержек по конвертации валюты.

В прошлом финансовом году индийские госкомпании вообще не проводили расчетов за нефть в национальной валюте. В нынешнем году ситуация не изменилась — поставщики по-прежнему настаивают на долларовых платежах.

Ранее Индийская нефтяная корпорация (IOC) жаловалась, что несет высокие транзакционные издержки. Поставщики перекладывают на компанию расходы по конвертации рупий.

В 2022 финансовом году Индия потратила $157,5 млрд на импорт 232,7 млн тонн нефти. Основные объемы поступали из Ирака, Саудовской Аравии, России и ОАЭ. Доля стран Ближнего Востока составила 58%.

В середине ноября в Индии предложили новые варианты использования российских миллиардов в рупиях.

Ранее на Западе сообщили о задержке поставок российской нефти в Индию.