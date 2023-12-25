Иностранные партнеры заморозили участие в проекте «Арктик СПГ-2»

Иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ-2» объявили форс-мажор по участию в проекте из-за санкций США. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве РФ.

Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциуме японских Mitsui и JOGMEC. У каждого по 10% в проекте. Это означает отказ от обязательств по финансированию СПГ-завода «Арктик СПГ-2» и реализации контрактов на поставку СПГ в объеме 2 млн тонн ежегодно. Основным акционером с 60% остается «Новатэк».

Китайские компании CNOOC и CNPC, а также японские партнеры уже запросили у властей США возможность исключить контракты на СПГ из-под санкций. Пока же «Арктик СПГ-2» придется продавать газ на спотовом рынке.

В проекте могут возникнуть проблемы с финансированием. Ранее сообщалось о росте стоимости на 17%, до $25 млрд. Теперь эти расходы лягут на «Новатэк». Кроме того, отказ от контрактов угрожает дефолтом по внешним кредитам на €9,5 млрд, пишет издание.

На прошлой неделе «Новатэк» уведомил партнеров о форс-мажоре с поставками на проекте «Арктик СПГ-2».

Ранее Бельгия увеличила закупки российского СПГ в шесть раз.