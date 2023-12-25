Мантуров рассказал о промышленном шпионаже недружественных России стран

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил в интервью РИА Новости, что недружественные страны ведут промышленный шпионаж против РФ.

«Это было всегда, во все времена, есть сегодня, будет и завтра. Доходит уже не только до шпионажа», — сказал министр.

В связи с этим он напомнил, что в декабре Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила покушение на одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия.

Как указал Мантуров, недружественные государства активно охотятся не только за перспективными разработками, данными и параметрами образцов вооружения РФ, но и на российских специалистов, которые особо ценны.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании бывших сотрудников российского оборонно-промышленного комплекса, которые передавали Украине техническую документацию и образцы изделий военного назначения.

До этого стало известно, что бывшего сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Омской области задержали по подозрению в шпионаже в пользу Германии.

Ранее ФСБ утвердила перечень сведений, которые могут быть использованы за рубежом против РФ.