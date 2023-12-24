Тысячи ботинок с судна выбросило на пляжи Дании из-за шторма

Шторм принес на датский пляжи тысячи пар обуви и колеса для тачек с судна Maersk. Об этом сообщает датский телеканал DR.

22 декабря судно Mayview потеряло в результате шторма «Пиа» 46 контейнеров с товарами. Их принесло на берег. Помимо ботинок, которых оказалось больше всего, также к берегу прибило медицинское оборудование. Они оказались густо распределены вдоль 14 километров побережья.

Сообщается, что местные жители активно забирают оказавшиеся на берегу товары, несмотря на то, что формально это является воровством, поскольку они принадлежат компании Maersk.

До этого на пострадавшем от шторма у берега Дании лайнере застряли 400 человек. 266 пассажиров и 131 члена экипажа эвакуировали два подошедших судна.

Ранее шторм «Золтан» частично прервал ж/д сообщение в Германии.