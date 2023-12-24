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Эксперт заявил о неготовности России к новому этапу приватизации

Аналитик Мастеров объяснил, почему Россия не готова к новой волне приватизации

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Игорь Зарембо/РИА Новости

Проведение масштабной приватизации государственных компаний в текущих условиях не решит системных проблем российской экономики. Такое мнение в беседе с ИА Regnum высказал экономист Андрей Мастеров.

По его словам, одна из причин — высокий износ основных фондов в ключевых отраслях, превышающий 50%. По мнению эксперта это связано с неверным приоритетами при развитии бизнеса и неразборчивости при подборе управленческих кадров.

«Нередко более подготовленные кадры оказываются в невыгодном положении на предприятии из-за непонимания их идей со стороны собственников», — добавил Мастеров.

Кроме того, в России ощущается дефицит квалифицированных рабочих и инженеров. По мнению экономиста, эти проблемы нельзя решить без участия государства и масштабных инвестиций.

До этого глава Сбера Герман Греф высказался о целесообразности приватизации большинства госкомпаний. Однако экономист Сафонов считает, что у России уже есть негативный опыт в этой сфере.

Ранее российские власти решили пока не проводить приватизацию крупных компаний.

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