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В ФРГ не ожидают дефицита газа

В Германии уверены в обеспечении газом в отопительный сезон

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Германии не прогнозируют дефицита газа в нынешний отопительный сезон, несмотря на увеличение его потребления в последнее время. Об этом сообщает Funke cо ссылкой на Федеральное сетевое агентство ФРГ.

По его данным, с октября частные домохозяйства и компании страны использовали на 7,2% больше газа, чем год назад. При этом по сравнению с 2018-2021 годами общее потребление снизилось на 13,9%.

«Хранилища заполнены примерно на 90%, и у нас есть стабильный импорт газа. Дефицит газа этой зимой маловероятен», — подчеркнул он. Глава агентства Клаус Мюллер заявил, что несколько холодных дней не вызывают опасений. Однако Мюллер вновь призвал к экономии газа.

В то же время он призвал продолжать экономить газ. До этого Германия отказалась от поставок из России и рассчитывает на СПГ, однако мощностей терминалов пока недостаточно.

Накануне в Германии заявили о влиянии украинского конфликта на Рождество немцев.

Ранее Европа начала тратить газ из хранилищ вдвое быстрее обычного.

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