Президент Аргентины заявил об интересе Маска к литию страны

Американский мультимиллиардер Илон Маск выразил заинтересованность в закупках аргентинского лития. Об этом сообщил недавно избранный президент Аргентины Хавьер Милей в эфире местного телеканала Canal 13.

«Мне звонил Илон Маск. Он крайне заинтересован в литии. Также очень заинтересованы правительство США и многие американские компании», — сказал Миллей.

Однако, отметил президент Аргентины, иностранный бизнес опасается инвестировать в страну из-за риска быть «обворованным местными политиками».

Аргентина входит в «литиевый треугольник» вместе с Боливией и Чили — регион, на долю которого приходится более половины мировых запасов лития. Этот металл широко используется для производства аккумуляторов электромобилей, в том числе компанией Tesla Илона Маска.

В прошлом году миллиардер заявил о необходимости увеличить инвестиции в добычу лития.

Ранее Tesla вела переговоры о приобретении до 20% акций сырьевого трейдера Glencore.