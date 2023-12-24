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В Европе рассказали, как новые санкции ЕС ударят по торговле Италии с Россией

Глава торговой палаты Пелаццо: санкции ЕС ударят по торговле Италии с Россией

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Shutterstock

Принятый на днях Евросоюзом новый пакет антироссийских санкций может серьезно ударить по торговому обмену между РФ и Италией. Такое опасение в разговоре с РИА Новости высказал руководитель Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.

«Если раньше определенные товары оказывались под санкциями, но потом при детальном рассмотрении они выходили из-под них, то сейчас, я читал, что предусмотрено какое-то «округление» таможенных кодов», — сообщил Пелаццо.

По его словам, до принятия нового пакета ограничений таможня не пускала товары, ориентируясь на конкретные коды конкретной продукции. Сейчас же под санкции попали некоторые общие таможенные коды. В итоге те товары, которые не должны подпадать под ограничения, все равно под них подпадут, так как включены в рамки определенной общей группы товаров.

12-й пакет санкций против России Евросоюз утвердил 18 декабря. Ограничения коснулись торговли российскими алмазами, технологиями двойного назначения, сжиженным пропаном, медной и алюминиевой проволокой. Также санкции ввели против ряда организаций и физических лиц.

Ранее Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России.

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