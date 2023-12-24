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Компаниям в России не хватает почти 5 млн сотрудников

В РАН заявили, что дефицит кадров в РФ в 2023 году составил 4,8 млн человек

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Евгений Биятов/РИА Новости

Дефицит рабочей силы в России резко вырос в 2022–2023 годах, по итогам текущего года в стране не хватает примерно 4,8 млн работников. Об этом говорится в исследовании научного сотрудника «Института экономики РАН» Николая Ахапкина, опубликованном в вестнике института, сообщает газета «Известия».

Ахапкин со ссылкой на данные Росстата отметил, что в середине этого года численность работников, которых требуется принять на вакантные места, составила 6,8% от списочной численности (в 2022 году показатель составлял 5,8%).

«Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», — подчеркнул ученый.

Операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков рассказал изданию, что около 91% компаний в РФ заявляют о кадровом голоде. Больше всего они испытывают потребность в продавцах, операторах, водителях, токарях и сварщиках, отметил он.

Нехватка персонала сильнее всего ощущается в обрабатывающем производстве, строительстве и транспорте. В итоге компании вынуждены нанимать временных сотрудников, и повышать расходы на фонд оплаты труда, подчеркивается в материале.

21 декабря сообщалось, что минстрой Новосибирской области намерен пригласить 2 тысячи рабочих из КНДР.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

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