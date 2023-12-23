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Польша подала в суд после срыва поставок газа из США

Bloomberg: Польша обвиняет американскую компанию в срыве поставок СПГ

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Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazata/Reuters

Польская государственная нефтегазовая компания Orlen SA обратилась в суд с иском к американской компании Venture Global по обвинению в срыве долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Orlen хочет, чтобы Venture Global немедленно начала поставки СПГ по контракту», — говорится в публикации.

В отличии от нее, американская Venture Global полагает, что поставки по долгосрочным контрактам должны начаться лишь к концу 2024 года. А к сегодняшнему дню газ не отправляется потребителям «из-за операционных проблем на начальном этапе инвестирования».

Ранее аналогичные претензии к американскому поставщику выдвинули и другие европейские компании, включая таких крупных игроков как Shell и BP.

После разрыва с Россией Польша подписала множество контрактов на поставку СПГ с США и другими мировыми поставщиками. Однако не все из них исполняются в срок, в связи с чем необходимые объемы приходится докупать на спотовом рынке, что обходится примерно вдвое дороже.

21 декабря стало известно, что Бельгия увеличила закупки российского СПГ в шесть раз.

26 ноября сообщалось, что Европа тайно закупает половину российского СПГ.

Ранее в Польше назвали «Арктик СПГ 2» технологическим рывком в гонке с Западом.

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