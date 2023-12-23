В Великобритании выросло число компаний, которым грозит закрытие

В Великобритании резко возросло число компаний, которые могут прекратить деятельность из-за неуплаченных налогов. Об этом сообщает Bloomberg.

Бухгалтерская фирма UHY Hacker Young сообщила, что за год Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании подало заявки на закрытие 2391 компании из-за неуплаченных налогов.

Отмечается, что до апреля 2022 года налоговому ведомству запрещалось инициировать прекращение деятельности не платящих налоги компаний в рамках борьбы с последствиями пандемии.

До этого министерство по делам бизнеса и торговли Великобритании сообщало, что британским правительством будет создана новая структура, контролирующая соблюдение частными компаниями санкционного режима в отношении России. Также сообщалось, что Великобритания расширила санкционный список в отношении Белоруссии, Сирии и Ирана.

Ранее Еврокомиссия заблокировала слияние Booking и ETraveli за $1,7 миллиарда.