Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский расширил санкции против РФ

Зеленский ввел санкции против физлиц и компаний, вредящих интересам Украины

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против физических лиц и компаний, которые вредят интересам Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Под санкции, кроме россиян, попали также люди, имеющие гражданство Украины, Латвии и Кипра. Всего санкции введены против 51 человека.

Также введены санкции в отношении 134 компаний. Подсанкционным лицам блокируют активы на территории Украины, прекращают торговые операции и транзит ресурсов по стране, аннулируются лицензии и т.д.

7 декабря сообщалось, что Зеленский подписал указ, который предполагает введение санкционных мер против 185 физических лиц из России и ряда других стран, а также против 181 юридического лица. В нем отмечается, что в действие были введено решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 7 декабря 2023 года, которое предполагает применение и внесение изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Ранее Байден указом велел расширить санкции против России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами