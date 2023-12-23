Правительство РФ обнулило таможенные пошлины на ввоз мяса кур

Кабинет министров РФ принял постановление, согласно которому в период с 1 января по 31 декабря 2024 года в стране будут отменены таможенные пошлины на импорт замороженного мяса домашних кур. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

Согласно заявлению, отмена пошлин касается ввоза на территорию государства замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. тонн. При этом в кабинете министров подчеркнули, что главной целью данного решения является поддержание стабильных цен на соответствующие товары путем наращивания предложения на внутреннем рынке.

На сайте правительства уточняется, что в рамках указанного постановления также были утверждены правила выдачи документов импортирующим продукцию компаниям. Речь идет о разрешениях на беспошлинный ввоз мяса, за оформление которых будет отвечать министерство сельского хозяйства РФ.

«Кроме того, министерство будет размещать на своем официальном сайте данные об остатке объемов продукции, в отношении которой предоставляется тарифная льгота», — говорится в заявлении.

20 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о подорожании куриных яиц в стране на 4,6%. Увеличение стоимости данного вида продукции зафиксировали в период с 12 по 18 декабря 2023 года.

Ранее россиянам рекомендовали не ждать быстрого падения цен на куриное яйцо.