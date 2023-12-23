Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина решила отменить соглашение о свободной торговле с одной страной

Власти Украины планируют отменить соглашение о свободной торговле с Белоруссией

close
100%
Global Look Press

Законопроект, который предусматривает прекращение действия соглашения о свободной торговле с Белоруссией, и протоколов к нему, получил одобрение со стороны украинского правительства. Данные об этом в своем Telegram-канале предоставил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Мельничук отмечает, что правительство Украины одобрило законопроект «О прекращении действий Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле».

До этого государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что украинские военные минируют территорию на границе с Белоруссией.

16 декабря сообщалось, что Белоруссия вышла из соглашения с Украиной о совместном контроле в контрольно-пропускных пунктах на границе.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают защитные линии в виде так называемых зубов дракона в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее Путин сообщил, что среди его знакомых были служившие в ЧВК.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами