Законопроект, который предусматривает прекращение действия соглашения о свободной торговле с Белоруссией, и протоколов к нему, получил одобрение со стороны украинского правительства. Данные об этом в своем Telegram-канале предоставил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Мельничук отмечает, что правительство Украины одобрило законопроект «О прекращении действий Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле».

До этого государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявлял, что украинские военные минируют территорию на границе с Белоруссией.

16 декабря сообщалось, что Белоруссия вышла из соглашения с Украиной о совместном контроле в контрольно-пропускных пунктах на границе.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают защитные линии в виде так называемых зубов дракона в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее Путин сообщил, что среди его знакомых были служившие в ЧВК.