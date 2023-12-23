В России вырос первоначальный взнос по льготной ипотеке

Первый взнос по льготной ипотеке при покупке жилья в новостройках вырос до 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Ранее этот показатель составлял 20% для таких льготных видов ипотеки, как «семейная», «сельская», «дальневосточная», а также для работников сферы информационных технологий.

Также правительство России уравняло максимальный размер кредита в рамках этой программы для всех регионов, который теперь составляет шесть миллионов рублей. До этого в отдельных регионах — в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области — этот показатель составлял максимум 12 миллионов рублей.

До этого в Государственной думе назвали избыточной мерой выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки.

Соответствующий законопроект о погашении ипотеки подготовила фракция «Справедливая Россия — За правду». Однако, по мнению Бессараб, в случае его принятия пришлось бы отменить некоторые из действующих мер поддержки.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил установить единый статус многодетной семьи.