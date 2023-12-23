Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России вырос первоначальный взнос по льготной ипотеке

Первый взнос по льготной ипотеке в новостройках вырос до 30%

close
100%
Freepik.com

Первый взнос по льготной ипотеке при покупке жилья в новостройках вырос до 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

Ранее этот показатель составлял 20% для таких льготных видов ипотеки, как «семейная», «сельская», «дальневосточная», а также для работников сферы информационных технологий.

Также правительство России уравняло максимальный размер кредита в рамках этой программы для всех регионов, который теперь составляет шесть миллионов рублей. До этого в отдельных регионах — в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области — этот показатель составлял максимум 12 миллионов рублей.

До этого в Государственной думе назвали избыточной мерой выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки.

Соответствующий законопроект о погашении ипотеки подготовила фракция «Справедливая Россия — За правду». Однако, по мнению Бессараб, в случае его принятия пришлось бы отменить некоторые из действующих мер поддержки.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил установить единый статус многодетной семьи.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами