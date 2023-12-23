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Достопримечательность недавнего шторма у побережья Анапы сняли с мели

Сухогруз Blue Shark смогли снять с мели возле побережья Витязево под Анапой

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traveljeep/VK

Сухогруз Blue Shark смогли снять с мели возле побережья Витязево под Анапой — судно застряло здесь во время мощной бури, накрывшей Северное Причерноморье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Перед тем, как два буксира стащили Blue Shark с мели, 160-метровое судно обследовали водолазы, которые, в итоге, разрешили транспортировку.

На борту судна в момент инцидента находился груз из 2746 тонн ячменя стоимостью 24 млн рублей.

Мощнейший шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark в Краснодарском крае рядом с поселком Витязево 27 ноября — сильный ветер отнес судно на 60 км от стоянки в Тамани. В связи со сложными метеоусловиями и отсутствием буксиров корабль с 21 человеком на борту долгое время не мог получить помощь.

До этого у сухогруза Blue Shark, который выбросило на мель в Краснодарском крае во время мощнейшего шторма, отсоединился якорь.

Ранее сухогруз разломился пополам из-за шторма у берегов Турции.

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