Аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

На завершающей 2023 год неделе выросла вероятность ослабления курса рубля: доллар может преодолеть отметку 92,5 рублей. Не исключено, что американская валюта протестирует значения на подходе к 95 рублей за доллар. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Эти значения мы можем увидеть непосредственно перед Новым годом. Поводом к ослаблению рубля может стать завершение декабрьского налогового периода. Кроме того, апогея может достичь спрос на валюту — как со стороны потребителей, собирающихся в праздничные поездки за рубеж, так и со стороны инвесторов, которые на время январских праздников перекладываются из акций в иностранную валюту. Инвесторы делают это из-за опасений реализации какого-либо серьезного негатива на внешних рынках или в геополитике», — пояснил Буйволов.

По его словам, сдерживать российскую валюту от более сильного ослабления продолжат растущие ставки в экономике и обязательные продажи большей части экспортной выручки. При этом в позиции курса рубля может транслироваться спад нефтяных цен ноября — начала декабря, из-за которого мог сократиться приток валютной выручки в страну, добавил аналитик.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу доллар стоил 92 рубля, евро — 101,7475 рублей. Курс американской валюты в четверг превысил 92 рубля впервые с 7 декабря, а европейской — 101 рубль впервые с 20 октября. Почему доллар и евро резко подорожали и когда наиболее удачный момент для их продажи — рассказала «Газета.Ru».

Ранее финансист предрек ослабление курса рубля на следующей неделе.