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В России проведут эксперимент по маркировке кормов для животных

Кабмин РФ разрешил эксперимент по маркировке кормов и препаратов для животных

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РИА «Новости»

Правительство РФ утвердило проведение с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года экспериментов по маркировке кормов для животных, ветеринарных препаратов и растительного масла. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

«Участниками экспериментов станут производители товаров, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли. Участие будет проводиться на добровольной основе», — говорится в сообщении кабмина РФ.

Тем временем в Госдуме рассматривают законопроект об обязательной маркировке энергетиков надписями об их вреде. Предупреждающая надпись будет уведомлять потребителя об опасности их употребления.

Депутат Госдумы Яна Лантратова подчеркнула, что отказ даже десяти человек от употребления энергетиков после предупреждающей надписи станет «нашей победой».

Ранее стало известно, что в России с 1 апреля 2024 года расширят маркировку пива.

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