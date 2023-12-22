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Россияне проявили повышенный спрос на микрозаймы в июле-сентябре

ЦБ России: сумма микрозаймов россиян выросла на 6% в июле-сентябре к апрелю-июню

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Объем микрозаймов россиян в июле-сентябре этого года вырос на 6% по сравнению с показателем апреля-июня, до ₽423 млрд. Такую статистику привел Центробанк РФ в своем обзоре, который был опубликован в пятницу.

Чаще всего граждане оформляли среднесрочные займы с полной стоимостью кредита и размером, как у краткосрочных. Доля онлайн-займов в третьем квартале выросла с 73% до 76%, а средний размер выданных через интернет сумм упал с 11 900 до 11 700 рублей.

ЦБ уточнил, что спрос населения на микрозаймы рос, но их предложение ограничивалось требованиями к предельному размеру кредита и долга. В результате микрофинансовые организации сделали ставку на среднесрочные займы. Таковыми называют микрозаймы на суммы в пределах 100 тысяч рублей сроком до шести месяцев.

В микрофинансовой компании «Займер» рассказали «Газете.Ru», что самый высокий спрос россиян на онлайн-займы зафиксирован в Сибири, на Крайнем Севере и на Дальнем Востоке. Например, жители Якутии обращаются за онлайн-займами в 2,97 раза чаще, чем в среднем по стране.

Ранее сообщалось, на что россияне берут микрозаймы.

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