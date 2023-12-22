Финансист спрогнозировал ослабление курса рубля на следующей неделе

Пик декабрьского налогового периода приходится на понедельник 25 декабря. После этого с внутреннего рынка исчезнет дополнительный объем валюты, которую сейчас российские экспортеры продают, чтобы заплатить налоги. Это способно вызвать более устойчивое ослабление курса рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль после стартовой просадки быстро восстановился, но вскоре вновь сдал позиции. В начале основной сессии российская валюта стала активно дорожать, в результате чего был переписан дневной максимум. К текущему моменту рубль в рамках коррекции растерял часть дневных достижений, торгуясь в небольшом плюсе. Фактор налогового периода пока продолжает оказывать поддержку рублю», — пояснил эксперт.

По данным Мосбиржи на 15:30 мск, доллар стоит 91,875 рубля, евро — 101,09 рубля.

Накануне курсы доллара и евро резко укрепились. Курс евро на торгах превысил 101 рубль впервые с 20 октября. В моменте он достигал 101,7 рубля. Доллар тоже обновил рекорд на отметке 92,8 рубля впервые с 7 декабря.

Почему так резко подорожали валюты, когда наиболее удачный момент для их продажи и что будет с курсами до конца 2023 года — рассказала «Газета.Ru».

Что поддержит курс рубля — в нашем материале .